Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на Кубке России по горнолыжному спорту
В Красноярске с 24 по 30 января проходят состязания Кубка России по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах. Лыжники из Подмосковья стали призерами четвертого и пятого этапов соревнований.
Артемий Семенов выиграл серебро среди мужчин, продемонстрировав результат 1:50,03 секунды. Его обошел участник из Калужской области.
Бронзу в женском зачете получила мастер спорта Виталина Гирина. Ее время — 2:02,29 секунды. Первое и второе место заняли лыжницы из Башкортостана и Мурманской области соответственно.
Оба подмосковных спортсмена представляют Истру.
Соревнования проводят по федеральной программы «Спорт России».