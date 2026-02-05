Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на этапе Кубка России по фристайлу

Спортсмены сборной Подмосковья выиграли серебряные медали на втором этапе Кубка России по фристайлу. Они отличились в дисциплине «слоуп-стайл».

Как рассказали в региональном Минспорте, в женском зачете серебряным призером стала кандидат в мастера спорта Елизавета Фролова. Она набрала 80 баллов. Золото досталось представительнице Челябинской области, а бронза — москвичке.

Серебро среди мужчин завоевал Егор Резанцев, получивший 92,25 балла. Победителем стал спортсмен из Красноярского края, а замкнул тройку представитель Москвы.

Ранее Егор Рязанцев занял второе место на первом этапе соревнований.

Первый и второй этапы Кубка России по фристайлу проходят с 28 января по 9 февраля в городе Миасс в рамках федеральной программы «Спорт России».