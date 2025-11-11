Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по плаванию

В Казани с 7 по 12 ноября проходит чемпионат России по плаванию на короткой воде. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях две медали.

Серебряным призером в мужской стометровке вольным стилем стал Иван Гирев из Ленинского округа. Победил в этом заплыве представитель Санкт-Петербурга, а замкнул тройку лидеров спортсмен из Самарской области.

Бронзовую медаль на дистанции 200 метров баттерфляем завоевал Герман Зажирский из Мытищ. Первое и второе места в заплыве заняли представители Пензенской области.

В общей сложности в рамках турнира разыгрывают 48 комплектов наград. За звание лучших борются призеры Олимпийских игр и чемпионы мира.

Соревнования проводят по федеральной программе «Спорт России».