Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по гребле

Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ прошли в Краснодаре. Спортсмены из Подмосковья выиграли на турнире две медали.

Серебряным призером в женских соревнованиях на дистанции 500 метров в байдарке-одиночке стала Мария Давыкоза.

Бронзовую медаль Московской области принес в аналогичном состязании среди мужчин Артем Михеев.

Турнир провели в Краснодаре по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» с 29 марта по 1 апреля.

Соревнования, в которых приняли участие свыше 300 представителей 30 регионов России, прошли на базе Центра спортивной подготовки.