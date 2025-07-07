Подмосковные спортсмены выиграли 2 бронзовые медали на спартакиаде по пятиборью

Финальный этап шестой летней Спартакиады молодежи России по современному пятиборью проходит с 30 мая по 31 августа в 24 субъектах страны. Спортсмены из Московской области выиграли на соревнованиях еще две бронзовые медали.

В личном первенстве среди юниоров бронзу получил Максим Копиченко, уступив лишь спортсменам из Москвы и Краснодарского края. В командном зачете сборная Подмосковья в составе Максима Копиченко и Марии Носовой также поднялась на третью ступень пьедестала.

Ранее бронзовыми призерами спартакиады стали сборные региона по боксу и бадминтону.

В финальных стартах соревнований участвуют более 600 представителей Подмосковья, выступающих в 45 дисциплинах.