Подмосковные спортсмены выиграли 17 медалей на чемпионате ЦФО по тхэквондо
Подмосковная сборная выиграла семь золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей на чемпионате Центрального Федерального округа по тхэквондо среди мужчин и женщин. Соревнования, в которых приняли участие около 100 спортсменов из девяти регионов России, прошли со 2 по 4 октября в Рязани.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победителями турнира стали Иван Ермаков, Арам Мурадян, Амина Сайпова, Сабина Омарова, Камила Гостенкова, Елизавета Кадымова и Ксения Здор.
Победители также получили путевки на чемпионат России, который пройдет с 5 по 11 ноября в Нальчике.
Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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