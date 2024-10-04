Подмосковные спортсмены выиграли 17 медалей на чемпионате ЦФО по тхэквондо

Подмосковная сборная выиграла семь золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей на чемпионате Центрального Федерального округа по тхэквондо среди мужчин и женщин. Соревнования, в которых приняли участие около 100 спортсменов из девяти регионов России, прошли со 2 по 4 октября в Рязани.