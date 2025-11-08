Подмосковные спортсмены выиграли 16 медалей на межрегиональном турнире по кендо

Команда Московской области завоевала 16 медалей на XIII межрегиональных соревнованиях по кендо «Кубок Золотого Кольца». В копилке сборной оказалось две золотые, семь серебряных и семь бронзовых наград.

Кендо — искусство фехтования на бамбуковых мечах.

Трио Александра Ильина, Макара Данилова и Никиты Покушева стало сильнейшим среди команд 13-17 лет. Ильин получил еще одно золото в соревнованиях юниоров 15-17 лет.

Серебряные медали завоевал Даниил Петрашку в категории начинающих до 10 лет и в возрастной группе спортсменов 7-9 лет. Также его удостоили специального приза Fighting Spirit за проявленный боевой дух.

В возрастной группе спортсменов 10 лет второй результат показал Андрей Крицин. Даниил Ворожейкин получил серебро в соревнованиях юношей 11-14 лет. Дважды серебряным призером стал Артем Гранков — среди спортсменов 13-14 лет и в категории «Осенний этап Кубка Золотого Кольца» троеборья.

В категории «Малый Кубок Золотого Кольца» среди команд спортсменов до 12 лет вторые места заняли Даниил Петрашку, Александр Мишин и Никита Покушаев.

Бронзовую медаль в категории начинающих до 10 лет завоевал Макар Данилов. Среди ребят 11-12 лет третье место занял Александр Мишин, а 15-17 лет — Кирилл Данилов.

В категории «Осенний этап Кубка Золотого Кольца» в троеборье на третью ступень пьедестала почета поднялся Андрей Бахтов. На «Малом Кубке Золотого Кольца» до 12 лет бронзу выиграли Захар Пероник, Александр Мишин, Даниил Петрашку.

В "Большом Кубке" среди спортсменов 13-17 лет бронзовыми призерами стали Артем Гранков, Андрей Бахтов и Даниил Ворожейкин в составе команды «Егорьевск-2».

Межрегиональные соревнования по кендо прошли в Иванове 2 и 3 ноября по федеральной программе «Спорт России». В турнире участвовали свыше 80 спортсменов из Тулы, Нижнего Новгорода, Электростали, Москвы, Иванова и Егорьевска.