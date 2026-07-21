Подмосковные спортсмены выиграли 12 медалей на турнире по академической гребле

Подмосковные спортсмены успешно выступили на чемпионате России по академической гребле, который проходил с 15 по 20 июля в Москве. Представители региона получили семь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

Чемпионами страны стали спортсмены Центра олимпийских видов спорта Московской области. Мария Ракова одержала победу в одиночной гонке среди женщин, а также выиграла золото в двойке парной вместе со спортсменкой из Москвы.

Екатерина Костюхина стала лучшей среди женщин легкого веса. Среди мужчин победителями в двойке без рулевого стали Иван Кладов и Олег Дудко.

Еще несколько золотых наград региону принесли Андрей Потапкин, выступивший в двойке парной вместе с представителем Челябинской области и в составе экипажа четверки парной со спортсменами из Санкт-Петербурга и Ростовской области.