Подмосковные спортсмены выиграли 12 медалей на турнире по академической гребле
Подмосковные спортсмены успешно выступили на чемпионате России по академической гребле, который проходил с 15 по 20 июля в Москве. Представители региона получили семь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.
Чемпионами страны стали спортсмены Центра олимпийских видов спорта Московской области. Мария Ракова одержала победу в одиночной гонке среди женщин, а также выиграла золото в двойке парной вместе со спортсменкой из Москвы.
Екатерина Костюхина стала лучшей среди женщин легкого веса. Среди мужчин победителями в двойке без рулевого стали Иван Кладов и Олег Дудко.
Еще несколько золотых наград региону принесли Андрей Потапкин, выступивший в двойке парной вместе с представителем Челябинской области и в составе экипажа четверки парной со спортсменами из Санкт-Петербурга и Ростовской области.
Иван Кладов, Олег Дудко и Роман Ломачев также поднялись на высшую ступень пьедестала в мужской восьмерке с рулевым. В состав этого экипажа вошли представители разных регионов, включая Липецкую и Калужскую области, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
Серебряными призерами соревнований стали Виктория Луганская, занявшая второе место в одиночной гонке и в четверке без рулевого вместе со спортсменками из Санкт-Петербурга и Калужской области. Роман Ломачев получил серебро в двойке без рулевого, выступая в паре с представителем Калужской области.
Бронзовую медаль в копилку Московской области добавила женская восьмерка с рулевым. В составе экипажа выступили Анна Кореневская, Ольга Иноземцева, Виктория Луганская, Мария Ракова, Анастасия Середа, Полина Лефантьева, Полина Ковалева, Екатерина Костюхина и Софья Крутикова.
Чемпионат России по академической гребле считается главным национальным турниром сезона. По его итогам формируют состав сборной страны для участия в международных стартах. Проведение соревнований соответствует задачам государственной программы «Спорт России».