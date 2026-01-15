Подмосковные спортсмены стали призерами первенства ЦФО по хоккею

Подмосковные хоккеисты заняли призовые места на первенстве Центрального федерального округа по хоккею 3×3. Триумфатором турнира стала мытищинская команда «Академия Атлант».

Мытищинские спортсмены провели турнир безупречно, выиграв все шесть матчей. В финале их ждал поединок с командой «Красная Машина Юниор» из Красногорска, которая также подошла к решающей игре без поражений.

В итоге сильнее оказались хоккеисты из Мытищ, уверенно победившие со счетом 5:2. Бронзовые медали достались «Молоту» из Ярославля.

Всего за награды боролись восемь коллективов из разных городов.

Успех на турнире открыл для сборной Московской области дорогу на Всероссийскую Спартакиаду, которая стартует уже в следующем месяце. Основу команды области составят игроки команд-призеров.