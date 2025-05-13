Подмосковные спортсмены стали призерами международного турнира по самбо

В Санкт-Петербурге прошли международные командные соревнования по самбо «Победа» среди юношей. Спортсмены из Подмосковья заняли на турнире второе и третье места.

​Представители региона продемонстрировали мастерство в составе команды Центрального федерального округа, которая завоевала серебряную медаль.

Как сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, призерами турнира стали Максим Макеев из Лыткарина, Никита Стрельцов и Эмиль Харазаде из Королева, а также Илья Кряков и Андрей Васильев из Реутова.

Бронзовые медали соревнований среди городов воинской славы выиграла сборная Можайского муниципального округа.

Турнир собрал свыше 500 спортсменов из команд городов-героев, городов воинской славы, сборных федеральных округов, приглашенных команд из Донецкой и Луганской народных республик, Мариуполя, а также из юношеской сборной США.