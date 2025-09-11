Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионата России по летнему биатлону

Представители Московской области завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по летнему биатлону. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Второе место занял Денис Иродов. Он отстал от победителя гонки Эдуарда Латыпова на 44,1 секунды при одном промахе на четырех огневых рубежах. Третье место досталось еще одному подмосковному биатлонисту, Саид Каримулла Халили завершил гонку 52,4 секунды позже при трех промахах.

Еще два региональных спортсмена вошли десятку лучших — Роман Сурнев пришел к финишу шестым, а Кирилл Стрельцов замкнул топ сильнейших участников.

В индивидуальной гонке на 15 километров среди женщин седьмое место заняла биатлонистка из Московской области Кристина Резцова.

В ведомстве напомнили, что результаты суммируются и влияют на общекомандных зачет. В прошлом сезоне Московская область впервые смогла занять первую строчку рейтинга среди регионов.

Индивидуальные соревнования по летнему биатлону прошли 11 сентября в городе Чайковский Пермского края. Турнир продолжится в выходные — 13 сентября состоится женский и мужской спринт, а 14 сентября — эстафеты.

​Чемпионат России проводится в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».