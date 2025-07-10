Подмосковные спортсмены стали победителями Кубка России по пулевой стрельбе

Спортсмены из Московской области показали блестящий результат на национальном чемпионате и этапе Кубка России по пулевой стрельбе, выиграв две золотые медали. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

В напряженном поединке за первое место в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 метров, мужчины» победу одержал Тимур Берлинский из Химок.

Лучший результат продемонстрировали также подмосковные спортсменки в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета. Диана Данилова и Елена Липа из Краснознаменска, а также Софья Никулина из Наро-Фоминска обыграли в финале столичную команду.

Кроме того, в копилке наград Московской области — медали Антона Аристархова и Софьи Никулиной, также вошедших в число призеров турнира.

Этап Кубка России прошел с 28 июня по 8 июля 2025 года в селе Игнатово.

Ранее Антон Аристархов занял первое место на «Открытом чемпионате Республики Беларусь по пулевой стрельбе».