Подмосковные спортсмены стали победителями Кубка России по пулевой стрельбе
Спортсмены из Московской области показали блестящий результат на национальном чемпионате и этапе Кубка России по пулевой стрельбе, выиграв две золотые медали. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.
В напряженном поединке за первое место в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 метров, мужчины» победу одержал Тимур Берлинский из Химок.
Лучший результат продемонстрировали также подмосковные спортсменки в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета. Диана Данилова и Елена Липа из Краснознаменска, а также Софья Никулина из Наро-Фоминска обыграли в финале столичную команду.
Кроме того, в копилке наград Московской области — медали Антона Аристархова и Софьи Никулиной, также вошедших в число призеров турнира.
Этап Кубка России прошел с 28 июня по 8 июля 2025 года в селе Игнатово.
Ранее Антон Аристархов занял первое место на «Открытом чемпионате Республики Беларусь по пулевой стрельбе».