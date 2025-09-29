Подмосковные спортсмены стали победителями чемпионата России по парусному спорту

Спортсмены из Подмосковья выиграли три медали на чемпионате России по парусному спорту в олимпийских классах яхт. Турнир проходил в Тольятти с 22 по 29 сентября и собрал сильнейших участников со всей страны.

Золотую медаль принесла региону Софья Юнчикова, которая стала первой в классе «Лазер-радиал» среди женщин, набрав 31 балл и обогнав соперниц из Санкт-Петербурга. Серебро завоевал Вячеслав Удалов, выступавший в том же классе среди мужчин, его результат — 50 баллов. Бронзовыми призерами стали Елизавета Попова и Михаил Карелин, показавшие отличный результат в смешанном парном классе «470».

Все спортсмены представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и городской округ Долгопрудный. Чемпионат проходил в рамках государственной программы «Спорт России».