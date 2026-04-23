Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на первенстве Европы по самбо

Спортсмены из Московской области Амин Ермолаев и Дарья Еременко заняли первые места на европейском первенстве по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок в возрасте от 16 до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Амин Ермолаев, представляющий школу высшего спортивного мастерства по единоборствам из Королева, первенствовал в весовой категории до 71 кг. Серебряным призером стал спортсмен из Армении, а бронзовые медали поделили представители Белоруссии и Украины.

В весовой категории до 59 кг среди девушек не было равных Дарье Еременко, также выступающей за Королевскую школу высшего спортивного мастерства по единоборствам. В финале она одолела соперницу из Белоруссии. Третьи места заняли спортсменки из Сербии и Грузии.

Первенство Европы по самбо и боевому самбо проходило с 19 по 24 апреля 2026 года в сербском городе Нови-Сад. В соревнованиях участвовали спортсмены из 24 стран.

