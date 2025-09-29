Подмосковные спортсмены стали чемпионами России по парашютному спорту

Парашютисты из Подмосковья завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате России по парашютному спорту, который прошел в Коломне. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

В дисциплине «фристайл» первое место заняли Евгений Боровик и Валерий Коннов. Серебро в «купольной акробатике-перестроении» выиграла команда в составе Ивана Карпухина, Дениса Костина, Александра Андрийчука и Сергея Кулакова.

Все спортсмены представляют региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. В турнире приняли участие более 200 парашютистов из разных регионов страны, которые соревновались в вигсьют- и групповой акробатике, а также в артистических дисциплинах. Судьи оценивали количество и сложность фигур, выполненных за отведенное время. Чемпионат стал главным событием года в парашютном спорте и проходил в рамках госпрограммы «Спорт России».