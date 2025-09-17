Подмосковные спортсмены стали чемпионами мира по армрестлингу

​Чемпионат мира по армрестлингу проходит в городе Албена в Болгарии с 10 по 23 сентября. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Дважды подняться на пьедестал удалось Александру Шапкину из Серпухова. В весовой категории до 70 килограммов он одержал победу в состязаниях на левой руке, обыграв представителя Канады и став чемпионом мира.

В борьбе на правой руке спортсмен также добрался до финала, однако в решающем поединке уступил сопернику из сборной Испании и в итоге получил серебряную медаль.

Еще одну золотую награду в копилку Московской области добавил Геннадий Пушкин из Волоколамского округа. Он соревновался в категории до 90 килограммов на левой руке и в финале уверенно победил соперника из Норвегии.

Не остался без награды и Ярослав Горячев, представляющий Лотошино. В весе до 55 килограммов в дисциплине на правой руке он занял третье место, завоевав бронзу. В этой же категории титул чемпиона мира достался россиянину Абдуллаху Байкулову.

Мировое первенство по армрестлингу собрало более 1,5 тысячи участников из более чем 50 стран.