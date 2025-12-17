Подмосковные спортсмены с ОВЗ выиграли 2 медали на Спартакиаде стран СНГ

Представители Подмосковья завоевали две медали на зимней Спартакиаде стран СНГ среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В копилке региона оказались золото и серебро, сообщили в областном Минспорте.

Первое и второе место в дисциплине слалом гигант в спорте слепых заняли представители Дмитрова — Елизавета Мурга и Иван Павлик соответственно.

Соревнования проходят с 14 по 20 декабря в Уфе.

Всего в турнире участвуют около 100 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В программе представлены виды состязаний для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, глухих и слепых в пяти дисциплинах: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, керлинг и шахматы.