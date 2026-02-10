Подмосковные спортсмены приняли участие в российских спортивных соревнованиях

Команды из Московской области выступили в различных чемпионатах России по игровым видам спорта. Они участвовали в женской хоккейной лиге, женской волейбольной Суперлиге, мужской баскетбольной и гандбольной Суперлигах, а также в чемпионате ВХЛ и МХЛ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

24 января женская хоккейная команда «Торнадо» из Московской области одержала победу над командой «Агидель» из Уфы со счетом 4:3 в рамках регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги. Этот «Яркий матч» был приурочен к Международному дню женского спорта.

В этот же день подмосковное «Заречье-Одинцово» провело домашний матч против «Ленинградки» из Санкт-Петербурга в рамках 19-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Несмотря на упорную борьбу, подмосковная команда уступила соперницам со счетом 0:3, но сохранила третье место в турнирной таблице.

Также 24 января баскетбольный клуб «Химки» сыграл матч регулярного чемпионата мужской Суперлиги против команды «Динамо» из Грозного и потерпел поражение со счетом 64:69.

25 января «Чеховские медведи» одержали уверенную победу над командой из «СКИФ» Краснодара со счетом 35:28 в рамках мужской гандбольной Суперлиги. После 17 проведенных встреч «Чеховские медведи» заработали 25 очков и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.

В регулярном чемпионате всероссийской хоккейной лиги воскресенский «Химик» добился уверенной победы над «Омскими Крыльями» со счетом 3:0. Подмосковная команда закрепилась в первой четверке турнирной таблицы.

Кроме того, 25 января в рамках Молодежной хоккейной лиги подмосковный «Атлант» провел выездной матч против «Капитана» (Сочи) и потерпел поражение со счетом 3:6.

Матчи прошли 24 и 25 января 2026 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).