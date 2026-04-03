Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на «Сочинской регате»

На открытых всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Сочинская регата», которые прошли с 22 по 28 марта 2026 года в Сочи, спортсмены из Московской области завоевали три медали. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В классе «Лазер-радиал» среди женщин серебряную медаль получила Софья Юнчикова, представительница областного Центра олимпийских видов спорта из Долгопрудного. Первое место заняла спортсменка из Белоруссии, а третье — из Краснодарского края.

В мужских соревнованиях в классе «Лазер-стандарт» бронзовым призером стал Вячеслав Удалов, также представляющий областной Центр олимпийских видов спорта из Долгопрудного. Золото и серебро забрали спортсмены из Белоруссии.

Еще одну бронзовую медаль команде Московской области принес экипаж Елизаветы Поповой (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) и Михаила Карелина (областной Центр олимпийских видов спорта, Лобня) в смешанном классе «470». Первое место заняла команда из Белоруссии, а второе — из Краснодарского края.