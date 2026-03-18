Подмосковные спортсмены принесли 2 серебра с соревнований по брейкингу

Спортсмены из Московской области показали отличные результаты на всероссийских соревнованиях по брейкингу BREAK RUMBLE. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В мужских соревнованиях второе место занял брейкер Мирослав «Miracle» Чернов, который представляет областной Центр олимпийских видов спорта в Королеве. Первое место досталось спортсмену из Кемеровской области, а третье — представителю Москвы.

В женских баттлах в дисциплине «брейкинг» серебряным призером стала Вероника «Serpente» Никишина, также представляющая Московскую область. Обладательницами золота и бронзы стали соперницы из Кемеровской области и Ростова-на-Дону соответственно.

Всероссийские соревнования по брейкингу BREAK RUMBLE-2026 проходили с 13 по 15 марта 2026 года в Архангельске в рамках государственной программы «Спорт России».

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).