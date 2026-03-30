Подмосковье выиграло 4 медали на чемпионате России по санному спорту

На чемпионате России по санному спорту, который проходит с 26 по 31 марта 2026 года в Сочи в рамках федеральной программы «Спорт России», спортсмены из Московской области показали выдающиеся результаты, завоевав четыре медали. В копилке представителей региона два золота и две бронзы, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женских соревнованиях на двухместных санях блестяще выступили Виктория Демченко и Олеся Михайленко (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР Альберта Демченко, Дмитров), завоевав золотую медаль. Второе и третье места заняли спортсменки из Москвы и Пермского края соответственно.

Дарья Олесик (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР Альберта Демченко, Дмитров) стала лучшей в соревнованиях среди женщин на одноместных санях. Замкнула тройку лидеров Виктория Демченко.

Еще одну бронзовую награду в копилку сборной добавила медаль Павла Репилова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР Альберта Демченко, Дмитров) в мужских соревнованиях на одноместных санях. Золото и серебро у представителей Ленинградской области и Пермского края.