Подмосковные спортсмены получили 25 медалей на Играх стран СНГ в Азербайджане

На третьих Играх стран СНГ в Азербайджане представители Московской области в составе сборной России выиграли 25 медалей. Спортсмены из региона стали обладателями 17 золотых, четырех серебряных и четырех бронзовых наград.

В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья отметили, что участники показали высокие результаты в волейболе, баскетболе, бадминтоне, дзюдо, карате, боксе, фехтовании и спортивной борьбе.

Чемпионками турнира стали волейболистки Наталья Скумбина и Мирослава Швыдкина, а также баскетболисты Кирилл Каштанов, Тимофей Шошин и Сергей Чигишов. Женскую баскетбольную сборную к победе привела тренер из Подмосковья Олеся Абрамовская.

Золото в греко-римской борьбе завоевал Вадим Драгушан, в дзюдо — Тимур Алиев, в боксе — Виктория Климова, в карате (ката) — Елена Новичихина.

В бадминтоне отличились Захар Кель, Валентин Семенов и Марина Тарасова, взявшие золото в командном разряде и одиночных дисциплинах.

Анастасия Забелина стала чемпионкой в командных соревнованиях по фехтованию на шпаге и серебряным призером в личном зачете.

Серебро также завоевал Давид Карабабаев (бокс). Кроме того бронзовые награды получили спортсмены Каймараз Арбаханов, Арсен Кудаев, Константин Сутягин и Алина Гаданова.

В Играх участвовали представители 13 стран, а сборная России стала абсолютным лидером медального зачета. От Подмосковья на турнире выступил 21 спортсмен в девяти дисциплинах.