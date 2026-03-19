Подмосковье выиграло 2 медали на чемпионате России по горнолыжному спорту

На чемпионате России в слаломных дисциплинах подмосковные спортсмены показали выдающиеся результаты, завоевав золотую и бронзовую награды. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В мужских соревнованиях лучший результат показал Александр Хорошилов из Дмитрова, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта. Бронзовую медаль получил Семен Ефимов из Истры, также представляющий областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина». Второе место занял горнолыжник из Кабардино-Балкарии.

Чемпионат России проходил с 15 по 18 марта на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Более 100 спортсменов из 20 регионов страны боролись за звание чемпиона России и разыгрывали 4 комплекта медалей в слаломе и слаломе-гиганте.

Соревнования проводились в рамках государственной программы «Спорт России».

