Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на Кубке России по сноуборду

На этапах Кубка России по сноуборду спортсмены из Московской области завоевали три медали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках VI этапа Кубка России Анастасия Привалова, представительница подмосковного Центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры, стала лучшей в дисциплине «сноуборд-кросс» среди женщин. Второе и третье места заняли спортсменки из Магаданской области.

В дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» в рамках V этапа турнира Арсений Томин, также представляющий подмосковный Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина», в тандеме с Александрой Паршиной из Магаданской области завоевал серебряную медаль. Первое место занял дуэт из Магаданской области, а замкнула тройку лидеров пара из Ленинградской и Новосибирской областей.

В сольном мужском старте в дисциплине «сноуборд-кросс» в рамках VI этапа Кубка России Арсений Томин вновь поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Золото и бронза у сноубордистов из Новосибирской и Магаданской областей соответственно.

V и VI этапы Кубка России по сноуборду проходили с 5 по 9 марта 2026 года в городе Куса (Челябинская область) в рамках государственной программы «Спорт России».

