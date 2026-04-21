Подмосковные спортсмены выиграли 18 медалей на чемпионате ЦФО

Спортсмены из Московской области завоевали 18 медалей на чемпионате Центрального федерального округа по греко-римской борьбе. В их активе шесть золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых наград, как сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В некоторых весовых категориях подмосковные борцы заняли весь пьедестал почета. Например, в категории до 55 кг золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали Иван Киргизов, Мерген Бювеев и Матвей Головенчиц соответственно.

Аналогичные результаты показали спортсмены в категориях до 67 кг, где Муслим Исаев получил золото, Алмаз Мазитов — серебро, а Радэль Сулейманов — бронзу. В категории до 77 кг победителем стал Данил Григорьев, Максим Гончар занял второе место, а Иван Глубокий разделил третье место с представителем Тамбовской области.

Чемпионат ЦФО по греко-римской борьбе проходил с 17 по 19 апреля 2026 года в Тамбове в рамках государственной программы «Спорт России».

