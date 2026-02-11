Подмосковные спортсмены показали сильные результаты на соревнованиях

В выходные, 17 и 18 января 2026 года, подмосковные спортивные команды активно участвовали в различных соревнованиях по игровым видам спорта и завоевали призовые места, как сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Одной из ярких встреч стало противостояние в рамках чемпионата России Суперлиги по волейболу среди женских команд. «Заречье-Одинцово» одержало победу над красноярским «Енисеем» со счетом 3:1. Игра проходила в сложных погодных условиях, но спортсменки смогли подтвердить свое превосходство.

Главный тренер команды «Заречье-Одинцово» Константин Ушаков отметил: «Прежде всего достигнут результат — это то, что нам было необходимо на данный момент после очень обидного домашнего поражения».

Также 17 января состоялся хоккейный матч подмосковного «Атланта» против московского «Спартака МАХ». Основное время и овертайм не выявили победителя, и судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков. Победу одержал «Спартак МАХ», единственную попытку реализовал Глеб Перелыгин. Для «Атланта» это была первая серия буллитов в сезоне.

Все соревнования проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».

