Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на первенстве России по пулевой стрельбе

Представители Московской области успешно выступили на первенстве России по пулевой стрельбе, завоевав три медали: одно золото и два серебра. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В командных соревнованиях среди юниорок в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров коллектив из Московской области завоевал золотую медаль. В составе подмосковного трио выступили Анастасия Сорокина (Сергиев Посад), Марьяна Романова (Сергиев Посад) и Софья Мироновская (Домодедово).

Тимофей Алейников из Домодедова дважды поднимался на пьедестал: в личных соревнованиях среди юниоров в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м» и в дуэльном упражнении «соло» в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м он завоевал серебряные медали.

Первенство России по пулевой стрельбе проходит с 10 по 20 марта 2026 года в Ижевске в рамках государственной программы «Спорт России».

