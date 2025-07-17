Подмосковные спортсмены поборются за медали летней Универсиады в Германии

Российская делегация отправилась в Германию для участия в летней Универсиаде. Всего в ее составе 48 человек, в том числе три представителя Подмосковья. Об этом сообщили в Минспорта МО.

Участие в соревнованиях от Московской области примут: в плавании — чемпион России, призер этапа Кубка России Роман Акимов и многократный чемпион страны Александр Степанов, а в фехтовании — обладатель юниорского Кубка мира, призер первенства Европы и Кубка России Дмитрий Швелидзе.

Среди спортсменов с шпагами разыграют шесть комплексов наград, встречи соперников пройдут до 22 июля. Пловцы поборются за семь комплектов до 23 числа.

Посмотреть трансляции турниров можно будет на телевизионных каналах «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Арена» в прямом эфире или в записи.

В подмосковном министерстве спорта напомнили, что россияне не выступали на Универсиаде уже шесть лет. Последний раз, в 2019 году, летние игры проходили итальянском Неаполе.

В этом году представители страны примут участие лишь в девяти из 19 видов спорта. Ранее планировалось, что на Универсиаду поедут более 100 человек, но не всем одобрили шенгенские визы.