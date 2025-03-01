Подмосковные спортсмены победили на всероссийских соревнованиях по мини-лапте

Сборная Московской области победила на всероссийских соревнованиях по мини-лапте среди юношей и девушек второй год подряд. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В состав сборной Московской области вошли представители спортшкол в Раменском и Домодедове. В их числе Иван Самошкин, Никита Топтов, Никита Трофимов, Семен Бабин, Савелий Самошкин, Жан Капизов, Михаил Портнов и Даниил Ковга. Тренером сборной выступил Евгений Тынчеров.

В полуфинале турнира подмосковные спортсмены выиграли у Ростовской области, а в финале победили сборную Воронежской области. Всего в турнире приняли участие команды из 15 субъектов России. Напомним, соревнования проходили с 22 по 28 февраля в Ульяновской области в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

С подробной информацией о турнире можно ознакомиться в соцсетях Федерации лапты Московской области.