Подмосковные спортсмены победили на чемпионате и первенстве по автокроссу

На трассе «Бородино» в Мытищах состоялось открытие кроссового сезона. Всего свое мастерство продемонстрировали 45 гонщиков.

Организаторы отметили, что первый этап соревнований провели в сложнейших погодных условиях. Долгая оттепель и плюсовые температуры размыли грунт и почти не оставили снега и льда.

По итогам заездов три представителя Подмосковья вошли в число лучших: Павел Климентьев — в «Д2-Классике», Иван Аленов — в «Д3-Спринте», а Лев Логунов — в «Д2-Юниоре».

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