Подмосковные спортсмены победили на чемпионате и первенстве по автокроссу

На трассе «Бородино» в Мытищах состоялось открытие кроссового сезона. Всего свое мастерство продемонстрировали 45 гонщиков.

Организаторы отметили, что первый этап соревнований провели в сложнейших погодных условиях. Долгая оттепель и плюсовые температуры размыли грунт и почти не оставили снега и льда.