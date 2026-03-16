Подмосковные спортсмены выиграли 5 медалей на первенстве Европы по борьбе

Представители Московской области успешно выступили на первенстве Европы среди юниоров и юниорок до 24 лет по спортивной борьбе. В их активе — две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали, как сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 55 кг золотую медаль завоевал спортсмен из Химок Алибек Амиров, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР по единоборствам. В категории до 77 кг не менее впечатляющий результат показал Данил Григорьев из Воскресенска, также принесший в копилку команды золото.

Дорджи Шунгурциков, выступающий в весовой категории до 63 кг, стал серебряным призером. Алина Шевченко в категории до 68 кг среди юниорок завоевала серебро, уступив в финале представительнице Белоруссии. Бронзовую медаль в категории до 53 кг получила Екатерина Карпушкина.

Первенство Европы среди юниоров и юниорок проходило с 9 по 15 марта 2026 года в городе Зренянине (Сербия).

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).