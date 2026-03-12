Подмосковные спортсмены отличились на международных соревнованиях по тхэквондо

Спортсменки из Московской области Милана Бекулова и Ксения Здор стали победителями международных соревнований по тхэквондо класса G2 «Slovenia Open» среди мужчин и женщин. Идар Багов завоевал бронзовую медаль турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Милана Бекулова (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №1, Краснознаменск) стала сильнейшей в весовой категории до 46 кг. В категории до 57 кг не было равных Ксении Здор (СШОР «Металлист», Королев). Среди мужчин в весовой категории до 63 кг бронзовым призером стал Идар Багов.

Для российских тхэквондистов этот старт был одним из отборочных на чемпионат Европы 2026 года, который пройдет в мае в Германии.

Международные соревнования по тхэквондо среди мужчин и женщин прошли с 6 по 9 марта 2024 года в Любляне (Словения). В них приняли участие 570 спортсменов из 50 стран.

*Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).