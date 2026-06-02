Подмосковные спортсмены отличились на Кубке сильнейших по фехтованию

Представители Московской области показали выдающиеся результаты на открытом чемпионате Союзного государства — Кубке сильнейших спортсменов по фехтованию, который прошел в Минске с 26 мая по 2 июня. Они завоевали три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В командных соревнованиях по фехтованию на шпагах среди мужчин первая сборная России заняла первое место. В ее состав вошли спортсмены из Московской области Георгий Бруев и Дмитрий Швелидзе.

Женская сборная России-1 также стала сильнейшей в командных соревнованиях. В составе команды выступала представительница Московской области Кристина Ясинская.

Лейла Пириева и Анна Соловьева, представляющие Московскую область, стали чемпионками Союзного государства в командном первенстве по рапире. Серебряным призером в этой дисциплине стала Ирина Зорина в составе команды Россия-3, а бронзовую награду завоевала Айла Мамедова в составе сборной Россия-2.

В личных соревнованиях рапиристок Айла Мамедова заняла второе место. В соревнованиях мужских команд в этой дисциплине в составе сборной Россия-2 серебряным призером стал Григорий Семенюк.

Георгий Бруев завоевал бронзовую медаль в личном первенстве на шпагах среди мужчин. Командные соревнования шпажисток принесли в актив подмосковной сборной еще одну бронзу. В составе команды Московская область-1 выступали Мария Долгополова, Анастасия Забелина, Юлия Полозова и Лилана Черчесова.

Открытый чемпионат Союзного государства — Кубок сильнейших спортсменов по фехтованию прошел на минской «Чижовка-Арене». В соревнованиях приняли участие более 200 лучших фехтовальщиков Белоруссии и России, которые разыграли 12 комплектов наград. Программа чемпионата включала соревнования рапиристов, шпажистов и саблистов в личном и командном зачетах.

