Подмосковье выиграло 9 медалей на чемпионате России по синхронному плаванию

Спортсмены из Московской области продемонстрировали выдающиеся результаты на чемпионате России по синхронному плаванию, завоевав девять медалей. Среди них три золотые, одна серебряная и пять бронзовых наград, как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Две золотые медали принесли команде Московской области Анастасия Никитенко и Яна Ковальчук. Они выступили в олимпийской дисциплине «дуэт» и «дуэт – техническая программа» среди женщин. В дисциплине «дуэт – произвольная программа» эти спортсменки заняли второе место.

Также победителями в дисциплине «группа» среди женщин стали Екатерина Акчибаш, Ксения Акчибаш, Марина Белова, Яна Ковальчук, Дарья Кожевникова, Станислава Прокофьева, Анна Супрунюк, Алина Щежина, Анастасия Никитенко, Виктория Сидоренко, Софья Бабиченко и Александра Воронова.

Кроме того, команда из Подмосковья завоевала три бронзовые награды в дисциплинах «акробатическая группа», «группа – произвольная программа» и «группа – техническая программа». Еще две бронзовые медали получили Ксения Акчибаш и Максим Чернышев в соревнованиях микст-дуэтов и в произвольной программе.

Спортсмены обучаются в подмосковном Училище олимпийского резерва № 4 (Чехов) и СШОР по водным видам спорта (Руза) и представляют областной Центр олимпийских видов спорта.

Чемпионат России по синхронному плаванию проходит с 23 по 29 апреля 2026 года в Екатеринбурге (Свердловская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

