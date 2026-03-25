Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по бобслею

Спортсмены из Московской области продемонстрировали выдающиеся результаты на чемпионате России по бобслею, завоевав две медали. Как сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона, в копилке представителей Подмосковья оказались золото и серебро.

В соревнованиях двухместных экипажей среди мужчин команда Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева из областного Центра олимпийских видов спорта показала лучшее время и завоевала награду высшей пробы. Второй подмосковный тандем — Степан Дубинко и Александр Ефимов — также из областного Центра олимпийских видов спорта — занял третье место. Серебряными призерами стали спортсмены из Краснодарского края.

Ранее подмосковные спортсмены стали победителями Кубка России по бобслею. Экипаж Ростислава Гайтюкевича, в который также входят Александр Ефимов, Алексей Лаптев и Павел Травкин, уже несколько лет подряд занимает первые позиции на важнейших национальных стартах.

Чемпионат России по бобслею проходит с 19 по 26 марта 2026 года в Сочи в рамках федеральной программы «Спорт России».

