Подмосковные спортсмены отличились на чемпионате России по биатлону

Команда Московской области заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону, который проходит с 14 по 22 марта 2026 года в Тюмени. В составе сборной региона выступили Анастасия Халили, Кристина Резцова, Кирилл Стрельцов и Саид Каримулла Халили.

Второе место заняла команда Белоруссии, а бронзовыми призерами стали биатлонисты из Тюменской области.

«Сегодня все друг за друга бились, причем бились до самого конца, независимо от того, что мы шли лидерами. Каждый хотел сделать лучше для следующего. Сегодня был крутой настрой!» — прокомментировала телеканалу «Матч ТВ» Кристина Резцова.

Ранее подмосковные спортсмены уже завоевали шесть наград. Анастасия Халили финишировала второй в дисциплине «суперспринт» на 7,5 км среди женщин, завоевала золото в женской гонке преследования и бронзу в спринте на 7,5 км. Саид Каримулла Халили стал победителем в мужском спринте на 10 км и гонке преследования. Кристина Резцова принесла команде серебро в гонке преследования. Таким образом, на сегодняшний день в активе представителей региона четыре золота, два серебра и одна бронза.

