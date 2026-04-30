Подмосковные спортсменки завоевали серебро на первенстве России по баскетболу
В финале первенства России по баскетболу среди девушек до 19 лет подмосковная команда Училища олимпийского резерва №3 (Видное) встретилась с соперницами из Москвы — командой МБА-ДЮБЛ. Несмотря на то что исход встречи сложился не в пользу представителей Московской области, подопечные тренеров Ольги Пантелеевой и Александры Мамедовой завоевали серебряные медали турнира.
Бронзовым призером соревнований стала команда девушек УГМК-ДЮБЛ из Екатеринбурга.
По итогам соревнований в символическую пятерку финала вошла подмосковная спортсменка Мелания Матвиенко.
Первенство России по баскетболу среди девушек до 19 лет проходило в Сочи с 24 по 29 апреля 2026 года в рамках федеральной программы «Спорт России».