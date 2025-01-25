Подмосковные спортсменки взяли серебро на Кубке России по современному пятиборью

Спортсменки из Московской области выступили на Кубке России по современному пятиборью и выиграли серебряные медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В состав женской сборной региона вошли Анастасия Чистякова, Полина Баршенцева и Мария Носова. Девушки заняли второе место в командных соревнованиях. Первое место в состязаниях заняли представительницы Москвы, а замкнули тройку лидеров спортсменки из Ростовской области.

В ведомстве подчеркнули, что Кубок России стал первым турниром в 2025 году, в котором спортсмены выступали по обновленному регламенту. Так, по новым правилам верховую езду заменила полоса препятствий. Помимо этого, атлеты соревнуются в фехтовании, стрельбе, беге и плавании.

Напомним, в Кубке России по современному пятиборью приняли участие спортсмены из 12 регионов страны. Турнир проходил с 19 по 23 января в Кирове в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».