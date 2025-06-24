Подмосковные спортсменки взяли 2 медали на чемпионате России по пляжному самбо

Спортсменки из Московской области завоевали золото и серебро на чемпионате России по пляжному самбо. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

Александра Ильнер из Талдома стала чемпионкой в весовой категории до 50 килограммов, победив в финале соперницу из Свердловской области Оксану Суровцеву. Серебряную медаль в весе до 72 килограммов завоевала Карина Черевань из Можайского округа. В решающем поединке она уступила Екатерине Оноприенко, также представлявшей Свердловскую область.

Победители и призеры турнира смогут представить Россию на чемпионате мира по пляжному самбо, который в этом году пройдет в Сингапуре. Напомним, чемпионат России проходил с 20 по 22 июня в Калининградской области. В юбилейных соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 28 регионов страны. Турнир организовали по государственной программе «Спорт России».