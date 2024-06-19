Сегодня 18:22 Подмосковные спортсменки выступят на первенстве Европы по боксу Фото: фото: СШОР по боксу Московской области
Спортсменки из Московской области примут участие в первенстве Европы по боксу в составе сборной России. Соревнования пройдут среди девушек от 15 до 16 лет.
Ксения Вишневская из Королева выступит в возрастной категории до 48 килограммов, Ксения Андреева из Чехова — до 52 килограммов, Анна Меечко из Богородского округа — до 66 килограммов. Отмечается, что девушки являются победительницами первенства России по боксу.
Всего в составе сборной России выступят 13 спортсменок.
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