Подмосковные спортсменки выступят на чемпионате России по боксу

Более 15 спортсменок представят Подмосковье на чемпионате России по боксу среди женщин. Турнир пройдет в Серпухове со 2 по 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.
В сборную Подмосковья вошли спортсменки из разных городов. Домодедово представят Юлия Чумгалакова, Полина Спирина и Ирина Лаврентьева. Из Дмитрова выступят Алина Ветчинина, Карина Бабаназарова, Дарима Сандакова и Светлана Макарова. Химчанки Людмила Воронцова и Кристина Ткачева также примут участие в турнире.
В ведомстве отметили, что чемпионат станет 25-м и соберет рекордное количество участниц — 185 спортсменок из 50 регионов России.
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