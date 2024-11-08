Подмосковные спортсменки вышли в полуфинал чемпионата России по боксу

Семь спортсменок представляют Московскую область в полуфинале чемпионата России по боксу среди женщин в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Любовь Макеева из Клина сенсационно победила чемпионку России и мира среди военнослужащих Дарью Абрамову. Бороться за медали продолжают Юлия Чумгалакова из Домодедова, Людмила Воронцова из Химок, Елена Бабичева из Королева, Дарима Сандакова из Дмитрова, Ангелина Витова из Королева и Кристина Ткачева из Химок.

Финальные поединки состоятся 9 ноября. На старте турнира Московскую область представляли 16 спортсменок. В этом году чемпионат проходит в 25-й раз, собрав 172 участницы из 50 регионов России, что является рекордом для турнира.