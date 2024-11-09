Подмосковные спортсменки вышли в финал чемпионата России по боксу

Семь боксерок из Московской области вышли в финал чемпионата России среди женщин в возрасте 19-40 лет. Таким образом, сборная Подмосковья обеспечила себе семь призовых мест на турнире.

В решающих поединках за золотые медали и титулы будут соревноваться Любовь Макеева из Клина, Юлия Чумгалакова из Домодедова, Людмила Воронцова и Кристина Ткачева из Химок, Елена Бабичева и Ангелина Витова из Королева, а также Дарима Сандакова из Дмитрова.

Финал чемпионата России состоится 9 ноября в 17:00 в Серпухове. На стартовом этапе турнира Московскую область представляли 16 спортсменок.

Чемпионат Российской Федерации по боксу среди женщин проводился в 25-й раз. Турнир собрал рекордные 172 участницы из 50 регионов страны.