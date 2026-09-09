Подмосковные спортсменки выиграли золото на первенстве России по хоккею на траве

Спортсменки Подмосковья выиграли золотую медаль первенства России по хоккею на траве среди девушек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Соревнования проходили в Казани со 2 по 8 сентября. Чемпионский титул команде принесли ученицы СШОР по игровым видам спорта под наставничеством тренера Ильдара Нуртдинова.

Подмосковные спортсменки продемонстрировали слаженную игру, сплоченность и волю к победе, одолев во всех матчах шесть команд-соперниц из Свердловской области, Татарстана, Пермского края, Санкт-Петербурга и Уфимского района.

Индивидуального признания удостоились лучшие игроки турнира: званием лучшего игрока первенства наградили Ксению Королеву, а лучшим нападающим признали Валентину Копылеву.

Первенство страны среди девушек до 18 лет служит главным смотром талантов для отбора в юниорскую сборную страны. Турнир организовали в рамках государственной программы «Спорт России».