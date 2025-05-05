Подмосковные спортсменки выиграли всероссийские соревнования по регби-7

Всероссийские соревнования «Весенний турнир» по регби-7 среди женщин до 21 года прошли в Зеленограде 4 мая. На них подмосковным спортсменкам удалось одержать победу.

В Министерстве физической культуры и спорта МО отметили, что в турнире принимали участие семь команд из Москвы, Татарстана, Дагестана, Краснодарского края, Челябинской, Ростовской и Московской областей.

Сначала сборная Подмосковья обыграла соперниц из Татарстана со счетом 43:0, а затем и регбисток из Москвы.

Победа помогла команде пройти отбор на Спартакиаду молодежи 2025 года. Она состоится с 1 по 4 июля в Крымске.