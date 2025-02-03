Подмосковные спортсменки выиграли серебро на чемпионате России по стрельбе

Подмосковные спортсменки заняли второе место на чемпионате по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин. Их опередили соперницы из Москвы.

Как рассказали в региональном Минспорте, серебряными призерами стали Елена Липа, Диана Данилова и Софья Никулина.

Сборная региона успешно прошла два этапа квалификации и вышла в финал.

«На первом отборочном этапе подмосковная команда заняла третье место из 18 команд, а на втором этапе — второе. Таким образом, в матче за золото подмосковные спортсменки встретились с соперницами из Москвы. Со счетом 10:16 победу одержали столичные стрелки», — сказали в ведомстве.

Чемпионат проходит с 28 января по 6 февраля в Ижевске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».