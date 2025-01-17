Подмосковные спортсменки выиграли еще 2 медали на первенстве России по фехтованию

Подмосковные фехтовальщики выиграли две медали на первенстве России. Они получили одно серебро и одну бронзу.
Первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года проходит в Орле с 11 по 20 января. Представительницы Подмосковья Айла Мамедова и Милана Левчук заняли второе и третье места. На первой ступени пьедестала расположилась спортсменка из Курской области.
Всего в соревнованиях примут участие более 700 человек, из них свыше 100 — в турнире рапиристок.
Ранее подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на соревнованиях шпажистов. Теперь в копилке региона семь наград.
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