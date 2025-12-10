Подмосковные спортсменки выиграли 7 медалей на всероссийском турнире по плаванию

Подмосковные спортсменки завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях по плаванию среди юниоров и юниорок «Резерв России». В копилке команды — две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награда.

Лучшей на дистанции 400 метров комплексным плаванием стала воспитанница СШОР по водным видам спорта из Рузи Полина Лейкина, а второе место в этой дисциплине заняла ее землячка Диана Валиуллина. Две серебряные медали завоевала Виктория Таранникова из Видного, став второй на 200 метров брассом и на аналогичной дистанции в комплексном плавании. Еще одно серебро принесла Виктория Миронова из Мытищ, показавшая второй результат на 50 метров баттерфляем. Вольным стилем на 200 метров золотую медаль завоевала Диана Валиуллина, а на 400 метров бронзу среди юниорок получила Полина Лейкина.

Соревнования проходили с 5 по 9 декабря 2025 года в Саранске по государственной программе «Спорт России». Результаты подмосковных спортсменок демонстрируют высокий уровень подготовки и успехи региона в развитии плавания среди юного поколения.