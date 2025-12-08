Подмосковные спортсменки выиграли 7 медалей на чемпионате России по боксу

Женская сборная Московской области показала впечатляющий результат на прошедшем в Уфе 26-м чемпионате России по боксу. Команда в общей сложности выиграла семь медалей.

В активе команды три золотых, одна серебряная и три бронзовых награды, что позволило Подмосковью войти в тройку сильнейших регионов страны по итогам соревнований.

Юлия Чумгалакова из Домодедова в весе до 48 килограммов в решающем бою единогласным решением судей одержала победу и стала шестикратной чемпионкой России, повторив свой успех прошлого года.

За техничное мастерство она также была удостоена специального приза.

«Я счастлива, что я взяла шестую золотую медаль на чемпионате России. Это наша общая заслуга вместе с командой», — подчеркнула после награждения Юлия Чумгалакова.

В весовой категории 57 кг золото завоевала Людмила Воронцова из Химок, в напряженном поединке переигравшая титулованную соперницу из Санкт-Петербурга.

«Все прошло в отличном настроении, „потанцевали“ в ринге. Соревнования — это всегда большой праздник. И здесь мы можем проявить все, что нарабатывали на тренировках», — пояснила Воронцова.

Третье золото на счету Даримы Сандаковой из Одинцова, которая в категории до 70 килограммов также победила единогласным вердиктом судей и теперь является пятикратной чемпионкой страны.

«Эмоции непередаваемые, я очень счастлива. Это результат тяжелого и упорного труда, очень хорошие соперницы. Я всем очень благодарна, особенно своему тренеру. Победу посвящаю своим родителям», — сказала она.

Серебряную медаль команде принесла Елена Бабичева из Королева, выступившая в весе до 63 килограммов.

Бронзовыми призерами чемпионата стали Карина Бабаназарова из Дмитрова, Арина Варсанян из Королева и Дарья Панова из Электростали.

Соревнования проходили с 29 ноября по 5 декабря в столице Башкортостана в рамках государственной программы «Спорт России». Они собрали свыше 160 спортсменов из 48 регионов.