Подмосковные спортсменки выиграли 5 медалей на Кубке России по прыжкам в воду

Кубок России по прыжкам в воду проходил в Саратове с 30 января по 6 февраля. Подмосковные спортсменки выиграли на соревнованиях пять наград, четыре из которых — высшего достоинства.

Особенно ярко проявила себя Елизавета Кузина из Электростали. В паре с Кристиной Айдаровой из Свердловской области она одержала победу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди женщин. Это золото стало для Елизаветы уже четвертым на состязаниях.

Еще одну награду в копилку региона добавила Виктория Казанцева, также представляющая Электросталь. В дуэте с Викторией Фроловой из Санкт-Петербурга она заняла третье место.

В соревнованиях приняли участие свыше 150 лучших прыгунов в воду со всей страны. Спортсмены разыграли 12 комплектов медалей в разных дисциплинах: индивидуальных прыжках с трамплинов и вышки, а также в синхронных и смешанных прыжках.

Состязания провели в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».